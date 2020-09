Interpellation de Didier Frenay liée au transfert de Kevin De Bruyne à Manchester City

Selon nos informations, confirmées par Le Soir, l'agent de joueurs, Didier Frenay, a été interpellé et interrogé à Monaco. Il avait d'abord été convoqué par le juge bruxellois Michel Claise mais avait évoqué le Covid19 pour ne pas se rendre à la convocation.

Au centre de cette affaire, le transfert de Kevin de Bruyne de Wolfsburg à Manchester City en 2015, pour lequel Patrick de Koster a été placé sous mandat d'arrêt (pour faux, usage de faux et blanchiment d'argent) en août dernier. De Koster était notamment accusé d'avoir oublié de déclarer une partie de ses commissions au fisc. Didier Frenay, très proche du club allemand et de Klaus Aloffs, avait, lui, fait spectaculairement monter les enchères pour obtenir, pour lui et pour De Koster, une commission gigantesque, 10% du montant du transfert au lieu de 5%.

Si Frenay a été interpellé suite à l'enquête sur le transfert de Kevin de Bruyne, plusieurs autres plaintes de joueurs, dont Landry Dimata ou Thomas Meunier, sont toujours pendantes.

Frenay est le troisième agent arrêté après Christophe Henrotay et Patrick De Koster.