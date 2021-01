Insolite : il prend un élan interminable "à la Zaza" pour marquer un penalty hilarant

Son nom ne vous dit très certainement rien, il a pourtant fait le tour des réseaux sociaux très rapidement ces derniers jours. Komi Ryota a inscrit un penalty particulièrement original lors des 99es championnats de football des lycées au Japon. Le jeune homme s’est élancé de l'extérieur du grand rectangle, pour ensuite réaliser d’innombrables petits pas et enfin envoyer la balle au fond des filets.

Cette réalisation originale n’est pas sans rappeler le penalty manqué de Simone Zaza après une course d’élan similaire, bien que plus courte, lors de la rencontre entre l’Italie et l’Allemagne à l’Euro 2016. Et une fois encore, l’image vaut le détour !