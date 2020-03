Infantino: "Rien ne dit que le football reprendra en avril ou en mai"

Le président de la FIFA Gianni Infantino estime que la saison de football doit reprendre quand tout risque pour la santé sera écarté. "Rien ne dit que ce sera en avril ou en mai. Les Fédérations et les Ligues doivent suivre les recommandations des gouvernements et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La santé passe avant tout", déclare Infantino dans une interview au journal italien la Gazzetta dello Sport, alors que le monde du sport est paralysé par la pandémie de coronavirus.

Le football risque d'être fortement touché économiquement par la suspension des compétitions. "La récession est un risque pour le football", dit Infantino, qui fête ses 50 ans lundi. "Mais on peut peut-être réformer le football en faisant un pas en arrière. Moins de compétitions mais plus intéressantes. Peut-être moins d'équipes mais pour un meilleur équilibre. Moins de matches, mais plus compétitifs, pour préserver la santé des joueurs".

Le Mondial des clubs, prévu en Chine durant l'été 2021, sera décalé à la suite du report d'un an de l'Euro 2020. "On verra si la nouvelle formule aura sa première édition en 2021, 2022 ou 2023", selon Gianni Infantino.