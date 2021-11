Incroyable mais vrai : décimé par le Covid, Belenenses commence avec 9 joueurs face à Benfica, se retrouve à 6 et déclare forfait

Scène surréaliste en Primeira Liga, la division 1 portugaise. Ce samedi soir, le club du Belenenses SAD accueillait Benfica à l’occasion de la 12e journée de championnat. Rien de très excitant a priori, sauf qu’au coup d’envoi, seulement neuf joueurs locaux sont montés sur la pelouse. La raison ? Avec 17 cas de Covid-19 dans son effectif, Belenenses ne peut aligner plus de joueurs.

Cerise sur le gâteau, Nuno Oliveira, le pauvre entraîneur des seizièmes du championnat, lui aussi touché par le coronavirus, a été contraint via l'intermédiaire de l'un de ses assistants de titulariser le gardien de but Joao Monteiro... au sein de la défense. Non, vous ne rêvez pas. Autant vous dire que Jan Vertonghen et ses coéquipiers ne devraient pas avoir trop de difficultés à se défaire du B-SAD.

Et comme prévu, les locaux ne font pas le poids face aux onze joueurs du géant portugais. Après une minute de jeu, le malheureux Kau marque dans son propre camp et donne déjà l'avantage aux Aigles. Les buts s'enchaînent et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de... 0-7.

Alors que les joueurs du Belenenses tardent à remonter sur la pelouse, ce ne sont finalement que... sept joueurs qui font leur retour. L'arbitre donne alors le coup d'envoi de la deuxième période et quelques secondes plus tard, un joueur du B-SAD s'écroule et demande à sortir. Les locaux ne sont plus que six sur le terrain : le référé est obligé de siffler la fin de la rencontre. Au terme d'un triste spectacle, Belenenses s'incline par forfait.

On se demande encore pourquoi la rencontre n'a pas été reportée...