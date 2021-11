Incroyable mais vrai : décimé par le Covid, Belenenses aligne… 9 joueurs face à Benfica, un gardien prend place en défense

Scène surréaliste en Primeira Liga, la division 1 portugaise. Ce samedi soir, le club de Belenenses accueille Benfica à l’occasion de la 12e journée de championnat. Rien de très excitant a priori, sauf qu’au coup d’envoi, seulement neuf joueurs locaux sont montés sur la pelouse. La raison ? Avec 17 cas de Covid-19 dans son effectif, Belenenses ne peut aligner plus de joueurs.

Cerise sur le gâteau, Nuno Oliveira, le pauvre entraîneur des seizièmes du championnat, a été contraint de titulariser Joao Monteiro, un... gardien de but, au sein de la défense. Non, vous ne rêvez pas. Autant vous dire que Jan Vertonghen et ses coéquipiers ne devraient pas avoir trop de difficultés à se défaire de Belenenses.

Si la Ligue portugaise avait dans un premier temps envisagé un report du match, il n'en sera finalement rien.