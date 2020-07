Immobile inscrit un triplé avec la Lazio et distancie Ronaldo, Jordan Lukaku à l'assist

Ciro Immobile vient de faire le break au classement des buteurs en Serie A. Le romain, auteur d'un triplé à l'Hellas Verone, s'envole avec 34 buts. C'est 4 de plus que Cristiano Ronaldo qui évolue ce dimanche soir face à la Sampdoria. Immobile a inscrit ses 13 et 14e penaltys de la saison, en plus d'une jolie réalisation offerte par Jordan Lukaku.

Le Belge a délivré la deuxième passe décisive sur les trois buts d'Immobile. Il s'agit de son deuxième assist cette saison. Le précédent remonte au 27 octobre. Voilà de quoi s'offrir un beau cadeau, lui qui fêtait son 26e anniversaire hier.