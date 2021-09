Ils sont 7 supporters belges à avoir voyagé pour l'Estonie ... mais n'ont pas de ticket

Certains supporters ne reculent devant rien pour supporter les Diables Rouges, ou pour passer un moment entre amis. C'est ce que nous avons constaté ce matin à l'aéroport de Bruxelles, alors que notre avion nous attendait pour partir à Tallinn, en Estonie, où les Diables disputeront jeudi soir le premier de leurs trois matchs de septembre. "Les Cavistes", de gais liégeois particulièrement intrépides, ont pris la route du pays balte sans avoir le moindre ticket. "Il était impossible d'en acheter car il n'y a pas de vente possible pour le pays visiteur", nous dit l'un d'entre eux, qui a fait le dernier déplacement dans la capitale estonienne. "On s'est tellement amusé la dernière fois qu'on a décidé de venir". Tous en uniforme impeccable (pull, lunettes, t-shirt et ... valise à l'effigie du club de supporters), ils ont donc embarqué, dans l'espoir secret qu'un supporter estonien leur fournisse des tickets. Les supporters reconnaissent néanmoins être avant tout parti en Estonie pour passer des vacances entre amis, portés par le même projet de leur petite structure de supporters (une trentaine de membres). D'autres groupes pourraient être en route pour les rives de la mer baltique, sans l'assurance de pouvoir trouver un siège dans le stade "Si on parvient quand même à rentrer dans le stade ? Bien sûr qu'on arborera les couleurs belges !". Intrépides, on vous disait...