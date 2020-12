Ils ont débuté avec les Diables Rouges en 2020 : évaluation de leurs chances de voir l'Euro en 2021

Roberto Martinez a utilisé les matchs amicaux de 2020 pour élargir son groupe de joueurs. Dans une saison incertaine où les blessures et la fatigue semblent miner la condition physique des joueurs , le coach catalan a fait le choix de brasser large, pour scanner les profils des Diables Rouges du futur. Histoire de parer à n'importe quelle blessure de l'un de ses titulaires potentiels. Petit tour d'horizon de ces petits Diables à qui on a donné le goût du maillot national en 2020, mais qui devront peut-être patienter encore un peu pour en être les titulaires.

Il aura dû attendre 37 sélections avant de connaître la joie de porter le maillot belge. Koen Casteels, 28 ans, a toujours accepté son rôle de numéro trois. Quand il a vu une fenêtre s'ouvrir pour le deuxième match de Nations League face à l'Islande , en l'absence de Thibaut Courtois , Casteels a jubilé. Puis a déchanté quand il a concédé un but rapide avant de devoir être remplacé par Simon Mignolet à la 55e. Il se prend une manchette de la part d'un Islandais et doit quitter le terrain dépité.

Sebastiaan Bornauw, la gêne de Tarzan

Inclus dans des accords de libre-échange entre Roberto Martinez et Jacky Mathijsen, Sebastiaan Bornauw a vécu 12 minutes cauchemardesques pour sa première face à la Côte d'Ivoire. Monté pour soulager la défense, il commet une faute dans le rectangle et provoque un penalty. Utilisé 90 minutes face à la Suisse, celui que Cologne surnomme Tarzan s'est à nouveau montré étourdi, endossant la responsabilité du but suisse. Paradoxal, compte tenu de ses performances avec Cologne où il évolue dans un autre contexte du point de vue de la pression et du jeu. Mais sur ce qu'il a montré, c'est insuffisant.

Ses chances d'aller à l'Euro 2021 : 10%. A moins de livrer une deuxième partie de saison phénoménale et de convaincre Martinez de ses qualités de relance en plus de son intransigeance dans les duels, ce sera compliqué pour lui. Mais à 21 ans, il a un avenir plus qu'intéressant devant lui.