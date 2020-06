Il y a 44 ans, le monde découvrait la "Panenka"

Le 20 juin 1976 restera une date mémorable dans l’histoire du football. Ce jour-là, la Tchécoslovaquie a remporté le championnat d’Europe des nations contre la République Fédéral d’Allemagne aux tirs au but (2-2, 5-3 ap tàb). Au-delà du résultat, ce match est entré dans la légende pour un geste fou : celui d’Antonin Panenka.



Le milieu offensif, 27 ans à l’époque, a la balle du titre au bout du pied. Il surprend complètement Sepp Maier en piquant son ballon au centre du but. Le gardien allemand part sur sa gauche, il est battu. La Tchécoslovaquie s’impose. Le nom de Panenka entre dans l’histoire.



Le joueur des Bohemians de Prague n’en est pas à son coup d’essai. Il a travaillé ce geste, affiné sa technique à l’entraînement. Il l’a testé en match. Mais son "invention" n’a pas franchi les frontières de son pays. Et Sepp Maier, un des meilleurs gardiens de son époque, n’en connaît pas l’existence.



Cela a bien changé depuis. Même si, on considère toujours que frapper un penalty ou un tir au but de cette manière est sacrément osé.