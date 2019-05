Il y a 35 ans, Tottenham disputait sa dernière finale européenne, face à Anderlecht

Tottenham Hotspur disputera ce samedi la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Une première en C1 mais pas en Coupe d’Europe. Le club du nord de Londres en a atteint déjà quatre : trois en Coupe de l’UEFA et une en Coupe des Coupes. La dernière des Londoniens date de 1984 en Coupe de l’UEFA où ils ont dominé le RSC Anderlecht.

Tottenham "is back" dans les hauteurs du football européen. 35 années que les Spurs n’avaient plus atteint une finale européenne. En 1983-1984, le club londonien franchit les tours, un par un, en Coupe de l’U.E.F.A avec des joueurs comme l’Irlandais Chris Hughton, l’Écossais Steve Archibald et l’entraîneur anglais Keith Burkinshaw. A l’époque, cela faisait dix ans que les pensionnaires de White Hart Lane n’avaient pas atteint ce niveau en Coupe d’Europe, c’était déjà en Coupe UEFA face au Feyenoord Rotterdam, pour une défaite (2-2, 0-2).

Justement, Feyenoord, avec Johan Cruyff, est écarté dès les seizièmes de finale par les Spurs dans cette campagne européenne 1983-1984. Ensuite, les Anglais éliminent le grand Bayern Munich de Karl-Heinz Rummenigge en huitièmes, puis l’Austria Vienne en quarts, et enfin le Hajduk Split en demi-finales. Ils ne leur restent plus qu’à affronter les tenants du titre, en l’occurrence le Sporting Anderlecht de Paul Van Himst vainqueur de Benfica la saison précédente dans cette compétition.

Cette finale livre des sommets de suspense entre deux équipes qui ne se lâchent pas. Le match aller se tient au Parc Astrid, le 9 mai 1984. Après une première période accrochée, Tottenham prend les devants par son défenseur central Paul Miller (57') qui place un coup de boule sur corner. Les Mauves réagissent en fin de match. Morten Olsen, le capitaine danois du Sporting rôde dans les 5m50 et vient ajuster Parks de près (85').

Au retour, le 23 mai à White Hart Lane, même scénario pour l’équipe à domicile et l’équipe à l’extérieur. À l’heure de jeu, Czerniatynski prend de vitesse la défense londonienne et trompe d’une balle piquée Tony Parks. Mais, comme les Mauves à l’aller, les Spurs reviennent en fin de match sur coup-franc. De la même manière que Morten Olsen deux semaines avant, le capitaine anglais Graham Roberts profite d’un cafouillage pour tromper Munaron à bout portant (83'). 1-1 score final, comme lors de la première manche. Egalité parfaite.

La prolongation ne donne rien et envoie les deux formations aux tirs au but. Tandis que seul Danny Thomas échoue dans le camp britannique, le portier de Tottenham, Tony Parks, se montre héroïque et stoppe les tentatives d’Olsen et Gudjohnsen. Tottenham remporte ainsi sa deuxième Coupe UEFA (1-1, 4-3 tab.), après un premier trophée en 1972. C’est aussi sa troisième coupe européenne avec la Coupe des Coupes 1963.

Après ce succès, le club du nord de Londres ne goûte plus au moindre triomphe continental. Pire, ils n’atteignent plus les demi-finales d’une compétition européenne jusqu’à cette année. Ce samedi, ils joueront face à Liverpool pour décrocher la Ligue des Champions, une première pour eux. Un retour au premier plan déjà assuré qui peut se transformer en conte de fées.

Match aller :

Anderlecht : Munaron, De Groote, Olsen, De Greef, Grün, Brylle, Vandereycken, Scifo, Hofkens, Czerniatynski (Vercauteren 64'), Vandenbergh (Arnesen 82')

Tottenham : Parks, Hughton, Miller, Roberts, Thomas, Galvin, Hazard, Perryman, Stevens (Mabbutt 81'), Archibald, Falco

Buts : Miller 57' (0-1), Olsen 85' (1-1)

Match retour :

Tottenham : Parks, Hughton, Miller (Dick 77'), Roberts, Thomas, Galvin, Hazard, Mabbutt (Ardiles 73'), Stevens, Archibald, Falco

Anderlecht : Munaron, De Groote, Olsen, De Greef, Grün, Vercauteren, Vandereycken, Scifo, Hofkens, Czerniatynski (Brylle 103'), Arnesen (Gudjohnsen 77')

Buts : Czerniatynski 60' (0-1), Roberts 83' (1-1)

Tirs au but : Roberts, Falco, Stevens, Archibald marquent et Thomas rate. Grün, Scifo et Vercauteren marquent, Olsen et Gudjohnsen ratent.