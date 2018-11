Il y a 30 ans, Bruges humiliait Dortmund

Ce mercredi, le Club de Bruges se rend au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. L'occasion est belle de se souvenir de l'exploit signé le 9 décembre 1987. Il y a 30 ans. Le Club de Bruges battu 3-0 à Dortmund en 8ème de finale "aller" de la Coupe UEFA renversait la vapeur au retour et gagnait 5-0. Ce qui est fou, c'est que, cette saison-là, contre le Zénith Saint-Pétersbourg, Bruges avait remonté deux buts en 32ème de finale. Idem au tour suivant contre l'Etoile rouge de Belgrade. Cet exploit contre Dortmund n'était donc pas le premier. Mais compte tenu de la force de l'opposant, c'était à coup sûr le plus incroyable.

Hugo Broos a joué ce match de dingue. Il se souvient.

"Il n’y avait plus beaucoup de monde qui croyait qu’on allait renverser la situation. Mais de plus en plus, quand le match arrivait, on commençait à y croire. Juste avant le match, en montant sur le terrain, on était de plus en plus convaincu qu’on avait une grande chance de les battre. Comme on l’avait fait lors des tours précédents. Tu sais que c’est possible. Mais d’un autre côté, il fallait marquer quatre buts au moins. On l’a fait. Les circonstances n’étaient pas bonnes. Le terrain était gelé… Ce qui n’est jamais agréable pour jouer. Mais après 90 minutes, c’était 3-0… Et dans la prolongation, on en a encore mis deux. On a vraiment dominé Dortmund."

Dans ce match, vous marquez très tôt par Jan Ceulemans, à la 9ème minute. Idéal pour lancer l’exploit. Et puis Leo Van Der Elst en met 3… C’est original.

"Oui, même Franky Van der Elst en a mis un d’une frappe de loin. Si même Franky commence à marquer… Là on s’est dit qu’on avait vraiment le moral. Après neuf minutes, on met le premier… C’est ce qu’on voulait faire. On s’était dit avant le match : 'Essayons de marquer tôt pour les faire douter'. On a réussi à le faire. Ça nous a aidé un petit peu."

Aujourd’hui, un tel exploit paraît impossible.

"Nous aussi on se disait avant le match que, normalement, c’était impossible. Après le 3-0, en théorie, c’était fini. C’était presque impossible aussi. Mais en football tout est possible. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que ça se passerait moins facilement."