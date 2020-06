Il y a 23 ans, Roberto Carlos défiait les lois de la gravité en inscrivant un coup-franc mythique

FBL-BRASIL ROQUE JUNIOR-05 - © ATTILA KISBENEDEK - AFP

3 juin 1997 : et Roberto Carlos défia les lois de la gravité en inscrivant un coup-franc... En football, il y a certains buts qu’on n’oublie jamais. Qui restent gravés dans la mémoire des spectateurs. Que les plus jeunes tentent de reproduire dans les cours de récré par après, arborant fièrement les maillots de leurs idoles. Le 3 juin 1997, Roberto Carlos a inscrit l’un de ces buts inoubliables. En plantant le plus beau coup-franc de l’histoire. Replaçons le contexte. A cette époque, l’Angleterre, l’Italie, la France et le Brésil se retrouvent pour le “Tournoi de France”, prélude à la coupe du monde l’été suivant. Les Bleus et la Seleçao s’affrontent en match d’ouverture. Après 20 minutes, Romario est fauché illicitement à 40 mètres des cages françaises. Roberto Carlos se place derrière le ballon. “Attention, c’est dangereux, cette distance ne lui fait pas peur” clament Thierry Roland et Jean-Michel Larqué à l’unisson, nichés du haut de leur perchoir de commentateur. Entre ses poteaux, Fabien Barthez s'époumone, fait de grands gestes pour guider ses défenseurs. Pour obstruer la vue du Brésilien et tenter de limiter la casse.