Il y a 20 ans, le foot découvrait Miroslav Klose, futur meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde

Au total, "Miro" honorera 137 sélections pour 71 buts. Retour sur un phénomène qui ne possédait pas l’élégance naturelle de Zidane, mais qui par sa sobriété, son efficacité, son altruisme, peut, aujourd’hui encore, s’asseoir à la table des plus grands.

Tout commence donc vraiment le 24 mars 2001. La "BayArena" soit le Stade du Bayer Leverkusen et ses 21 mille spectateurs, n’ont pas encore totalement conscience d’assister à la naissance d'un phénomène.

Il s’agit en fait d’un match qualificatif à la prochaine Coupe du Monde. La Mannschaft reçoit alors l’Albanie. Le sélectionneur Rudy Völler sait que devant, il y a du lourd. Son capitaine Oliver Bierhoff, Oliver Neuville, Carsten Jancker etc. Toutefois, il reprend tout de même pour la première fois, le buteur de Kaiserslautern.

Miroslav Klose attend, patiemment, face à l’Albanie que son heure sonne. Et a priori, sa montée au jeu n’était pas prévue. Mais voilà, l’Allemagne snobe un peu les Rouge et Noir. Après avoir ouvert la marque suite à un tir lointain de Sebastian Deisler, elle autorise le retour de l’Albanie, via Bledar Kola. Il reste alors 25 minutes à jouer.

Sur le banc, Rudy Vollër concède sept minutes à sa propre réflexion. Puis il lance Miroslav Klose à la place d’Oliver Neuville. Et à 3 minutes du terme, sur un centre de Marko Rehmer, le natif d’Opole, petite ville située au sud de la Pologne, surgit de la tête (un classique) pour éviter à l’Allemagne le désaveu d’un partage face à l’Albanie.

Le gars a de qui tenir. Son père a été un attaquant correct à Auxerre dans les années 70 et sa maman, une joueuse professionnelle de handball. Très tôt, Klose a rapidement appris les sacrifices à consentir pour atteindre le haut niveau. Lui qui avouera plus tard, que sans le sport, il aurait sans doute mal tourné. L’école ? Ce n’était pas trop son truc. Son insolence lui vaudra d’en être viré très tôt et de donc se tourner vers le football en qualité d’exutoire.

Aujourd’hui encore, l’Allemagne du foot loue ce changement de cap assez radical. Et pour cause… Klose marquera encore lors de la victoire 2-4 en Grèce quatre jours plus tard. Sa carrière internationale est lancée pour de bon. Il aligne encore 3 buts face à Israël et 3 face à l’Autriche lors des rencontres amicales qui précèdent la Coupe du Monde conjointement organisée par la Corée du Sud et le Japon. Sa carrière internationale est lancée. Mais à ce point, qui l’eût cru ?

Coupe du Monde 2002 : 5 goals

En passer 3 au gardien adverse, Miroslav Klose aime plutôt bien l’idée. Il récidive lors du premier match de la sélection allemande à la Coupe du Monde conjointement organisée par le Japon et la Corée du Sud. Contre l’Arabie saoudite (victoire 8-0) le monde entier découvre, à trois reprises, son saut périlleux qui couronne chacune de ses réalisations. Il marquera ensuite face à l’Irlande et le Cameroun. Cinq buts au total. Tous inscrits de la tête. Il hisse l’Allemagne en finale et se place, à titre personnel, juste derrière Ronaldo au classement final des buteurs.

Coupe du Monde 2006 : 5 goals

Là forcément, le buteur n’est plus un inconnu. Il a quitté Kaiserslautern pour le Werder Brême. La Coupe du Monde se jouant en plus chez lui, en Allemagne, le gars est plutôt bouillant. Deux buts face au Costa-Rica, deux autres contre l’Equateur et un face à l’Argentine. Contrat rempli à titre personnel (il termine meilleur buteur) même si l’Allemagne s’arrête en ½ battue par l’Italie.

Coupe du Monde 2010 : 4 goals

Lors de la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, "Miro" répond à nouveau présent malgré une saison en club délicate sous la vareuse du Bayern. Le sélectionneur Joachim Löw lui maintient pourtant sa confiance. Klose lui renvoie l’ascenseur avec 4 nouvelles réalisations contre l’Australie, l’Angleterre et l’Argentine. Son total en Coupe du Monde s’élève donc à 14 buts. Il rejoint Gerd Müller et se place à une longueur de Ronaldo (le Brésilien).

Coupe du Monde 2014 : 2 goals

Miro a alors 36 ans et joue à la Lazio quand il s’envole pour le Brésil avec la ferme intention de battre ce fameux record détenu par Ronaldo. Le 21 juin, il monte au jeu à la 69e face au Ghana. Une touche de balle et un but plus tard, il rejoint le puncheur brésilien. La quête de ce record transcende Miroslav Klose. Et le 8 juillet, l’Allemagne étrille le Brésil (7-1) chez lui. Dans cet Estádio Mineirao à Belo Horizonte qui sombre alors dans la déprime, ce score historique s’accompagne alors d’une tout autre performance. Miro n’attend que 23 minutes pour s’y prendre à deux fois et inscrire son 16e but. Et s’inscrire dans l’histoire du foot mondial.

Des stats affolantes aussi en club

Miroslav Klose a aussi cartonné lors de sa carrière en club. Un total de 258 buts et de 134 passes décisives est là pour en attester. Le tout en 668 rencontres.