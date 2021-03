Il y a 20 ans, Anderlecht punissait le grand Real Madrid en Champions League

Nous sommes le 14 mars 2001, en fin de soirée. L’arbitre siffle la fin de la partie. Le stade exulte : Anderlecht vient de réaliser un authentique exploit en battant le grand Real Madrid 2-0 ! Retour sur ce grand moment du club bruxellois.

Après avoir éliminé les Chypriotes de l’Anorthosis Famagouste et le FC Porto en tours préliminaires, Anderlecht sort victorieux de la première phase de groupes, devançant tout de même Manchester United, le PSV et le Dynamo Kiev. Sa première place lui offre une place de choix parmi les seize dernières équipes au sein d’une deuxième phase de groupes. Au menu cette fois : le Real Madrid, Leeds et la Lazio Rome. Le tenant du titre, le troisième du dernier championnat anglais et le champion d’Italie. Rien que ça...

C’est un véritable match de gala auquel le public bruxellois assiste ce soir-là. Anderlecht est déjà éliminé de la compétition alors que le Real est assuré de poursuivre son parcours européen. Le casting madrilène fait rêver : Casillas, Roberto Carlos, Monolo Sanchis ou encore Morientes. L’équipe de Vincente del Bosque a fière allure.

Les compositions :

Anderlecht (4-4-2) : Zvonko Milojevic, Patrick Van Diemen, Olivier Doll, Glen De Boeck, Aleksandar Ilic, Besnik Hasi, Walter Baseggio, Alin Stoica, Bart Goor, Tomasz Radzinski, Souleymane Youla

Real Madrid (4-2-3-1) : Iker Casillas, Míchel Salgado, Njitap Geremi, Iván Helguera, Roberto Carlos, Manolo Sanchís, Albert Celades, Pedro Munitis, Alberto Rivera, Sávio, Fernando Morientes

Alors qu’on se dirigeait vers un match sans but, la rencontre bascule en toute fin de partie. À la 85e minute de jeu, Bart Goor trouve Tomasz Radzinski sur le côté gauche. Le Canadien lui remet en un temps dans l’espace laissé par la défense espagnole. Le Diable rouge lève la tête et trouve le jeune Aruna Dindane en retrait. Monté deux minutes plus tôt, l’Ivoirien se jette pour tromper Iker Casillas. Le Sporting passe devant à cinq minutes de la fin sous les applaudissements nourris du public ravi.

Dans le temps additionnel, Anderlecht s’offre même le luxe d’inscrire un deuxième but. Après un magnifique solo d’Aleksandar Ilic qui se finit par une frappe du Serbe sur Iker Casillas, le ballon atterrit dans les pieds de Bart Goor. Le gaucher envoie le cuir dans le plafond du but merengue du pied droit pour clore les débats : 2-0 !

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu d’Anderlecht à l’époque, Walter Baseggio se souvient de l’épopée fantastique des Mauves : "Notre force, c’était notre groupe. Nous n’étions pas simplement onze joueurs. Il y avait le staff, un noyau de 25 joueurs et on donnait le maximum pour l’amour du maillot. Anderlecht nous a tout donné dans cette année extraordinaire."

Le Sporting finit en beauté une campagne européenne qui restera dans l’histoire du football belge alors que le Real s’inclinera en demi-finale face au Bayern.