Il y a 10 ans, les Diablotins redonnaient vie au football belge aux JO de Pékin

2008, au moment où le football belge semble bien malade à l’image de Diables Rouges qui accumulent les contre-performances, à quelques milliers de kilomètres de notre pays, les Diablotins nous redonnent espoir !

Les Espoirs belges s’étaient brillamment qualifiés pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ils avaient leur ticket en atteignant les ½ finales de l’Euro Espoirs 2007 aux Pays-Bas. Leur popularité n’a cessé de grandir au fil des matches, au point de faire un peu d’ombre à leurs aînés.

Des milliers de supporters belges avaient ainsi effectué le déplacement à Arnhem pour assister à la demi-finale perdue par la Belgique face à la Serbie. L’engouement et l’enthousiasme suscités par les Diablotins de Jean-François de Sart contrastaient avec la morosité régnant autour des Diables Rouges de René Vandereycken.

En Chine, les Espoirs vont confirmer tout le bien que l’on pense d’eux. Malgré un départ manqué avec une défaite face au Brésil et les départs de Vincent Kompany et Marouane Fellaini rappelés par leurs clubs, les Diablotins se montrent conquérants et s’imposent contre la Nouvelle-Zélande et la Chine au premier tour.