"Il n'y a plus d'équipe B en Belgique"

Ce jeudi soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont bien sûr parlé des Diables Rouges et de leur victoire face à la Russie 3-1, pour leur premier match de qualifications en vue de l'Euro 2020. La performance des "jeunes", le rôle prépondérant d'Eden Hazard comparé à De Bruyne et l'expérience du groupe étaient au cœur des discussions.

En dehors du résultat, Pascal Scimè a vraiment apprécié la personnalité des Diables Rouges sur cette rencontre : "L’équipe a joué en patronne ce soir. En première mi-temps, l’équipe russe nous a mis un peu en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, on a presque joué avec insolence. Les Russes n’ont plus existé. Qui avait parlé d’équipe B ? Les joueurs ont répondu sur le terrain. Il n’y a pas d’équipe B. C’est une excellente chose pour nous […] Il y a des absents, mais peut-être que le seul joueur qui nous manque quand il n’est pas là, c’est Eden Hazard. Il a les clés, il a envie d’accélérer, il accélère, il est d’une facilité insolente."

Pour Nordin Jbari, l’équipe a fait preuve d’expérience et d’efficacité : "On a marqué à des bons moments, on a été malins en première mi-temps, quand la Russie jouait haut et qu’elle essayait d’empêcher la construction de notre jeu. On a joué en contre, et c’est là où on a été le plus dangereux. On a montré un deuxième visage en seconde mi-temps, puisque la Russie ne pouvait pas jouer 90 minutes comme ça, donc elle a reculé. Là, on a pris le jeu à notre compte et ça c’est bien. Même s’il y avait des jeunes sur le terrain, ils ont montré une sorte d’expérience. Eden Hazard comme d’habitude a été grand. Il accélère le jeu tout le temps, il a confiance en lui, il est le patron de cette équipe, il ose, il prend ses responsabilités. […] Mention très bien pour Batshuayi et Tielemans. Ce dernier a été le patron du milieu de terrain, que cela soit défensivement ou offensivement. D’ailleurs, on n’a pas énormément vu Dendoncker, Youri a pris tellement d’espace dans ce milieu de terrain que c’était compliqué pour les autres. Michy a été très fort en pivot, en déviation, dans le jeu, et avec un peu de chance, il aurait pu marquer deux buts."

Pour Pascal Scimè, l’absence de Kevin De Bruyne ne s’est pas faite sentir face à la Russie : "On ne va pas dire qu’il est moins important qu’un autre joueur mais par rapport à ce type d’adversaire, on a moins besoin d’un Kevin De Bruyne pour surprendre la Russie que d’un Eden Hazard."

Nordin Jbari abonde dans le même sens : "Ce n’est pas que De Bruyne est bon ou pas, mais Eden Hazard a pris ses responsabilités. Je l’ai toujours dit, j’adore De Bruyne, mais le plus fort pour moi c’est Eden. Et puis, concernant l’équipe nationale, je pense qu’il ne faut plus parler d’équipe B. Je pense que comme en France, quand on parle de groupe France, il faut qu’on parle de groupe belge. C'est-à-dire qu’il y a une puissance dans cette équipe et qu’il y a les joueurs pour garder cette puissance. Tielemans, quand on le voit jouer comme hier franchement, on aurait dit qu’il était titulaire depuis dix ans."