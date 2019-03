Il marque et va changer le score lui-même au marquoir

Luis Acuna a marqué un penalty et a donné la victoire au Deportivo Carcha face à Jocotan en deuxième division au Guatemala. Un résultat parmi des millions d'autres sur la planète football.



Si on a repéré ce match, c'est plutôt pour la célébration originale du buteur. Après avoir transformé son penalty, Acuna a foncé vers le fond du terrain, a grimpé à une échelle et ... s'est chargé lui même de modifier le score au tableau d'affichage.