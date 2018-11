Ibrahimovic meilleur "rookie" de la saison en MLS

Zlatan Ibrahimovic, ancienne star de Milan (Inter et AC), Barcelone, du PSG et Manchester United, a été désigné lundi "Newcomer of the Year" (rookie) dans la Major League Soccer (MLS), où il vient de terminer sa première saison sous les couleurs du Los Angeles Galaxy.

Ce trophée récompense le meilleur nouveau joueur de la MLS ayant une grande expérience professionnelle.

A l'issue d'un vote auquel ont participé les joueurs et les entraîneurs de la MLS, ainsi qu'un panel de journalistes, "Zlatan" a obtenu 36,36 % des voix, contre 32,25 % à un autre glorieux attaquant, l'Anglais Wayne Rooney, ancien joueur emblématique de Manchester United et âgé de 33 ans.

Le Suédois, 37 ans, a inscrit 22 buts, dont certains très spectaculaires ont fait le tour des réseaux sociaux, et délivré 10 passes décisives, en 27 matches.

Il a inscrit, le 15 septembre dernier, son 500e but, rejoignant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le cercle très fermé des joueurs en activité ayant atteint, ou dépassé, ce chiffre.

Seule petite ombre au tableau: malgré ses performances, le Galaxy n'est pas parvenu à se qualifier pour les plays-offs.

Rooney, lui, a dû se contenter de 12 buts en 21 matches disputés sous le maillot du D.C. United, qu'il a rejoint en juillet dernier.