Huit fois champion à 22 ans: l'étrange record de Kingsley Coman

Kingsley Coman n'a pas encore soufflé ses 23 bougies, mais il compte déjà huit titres de champion à son palmarès, un étrange record plus intéressant statistiquement que significatif sportivement.

Samedi, l'international français a été décisif pour le Bayern Munich, en ouvrant le score contre Francfort (5-1).

Mais plusieurs de ses autres titres sont assez "théoriques". Le tout jeune Coman n'avait joué qu'un seul match de Ligue 1 avec le Paris SG lors de la saison 2012/2013 (il avait 16 ans), et un seul avec la Juventus lors de la saison 2015/2016. Mais pour les statistiques officielles, son entrée en jeu suffit pour qu'il puisse revendiquer le titre de champion.

Coman a donc été champion avec toutes ses équipes depuis qu'il joue chez les professionnels. En 2015/2016, il a même gagné deux championnats: la Serie A avec la Juve, où il a joué un match au mois d'août, puis la Bundesliga avec le Bayern où il est arrivé à la fin du mercato.

Les titres de champion de Kingsley Coman: Paris SG 2013 et 2014, Juventus Turin 2015 et 2016, Bayern Munich 2016, 2017, 2018 et 2019.