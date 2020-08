Huis clos : "on va tous en sortir gagnant !"

Attitude différente des joueurs à huis clos ?

" Les joueurs savent aussi dans quel contexte ils sont amenés à jouer et donc une fois qu’ils sont dans leur match, ils sont aussi dans leur bulle et ils ont encore à certains moments des réactions passionnelles et des réactions émotives suite à l’une ou l’autre décision. Moi, je pense aussi qu’on entend tout et donc parfois ils auront peut-être tendance dans le futur à se comporter de manière plus positive et on va tous en sortir gagnant puisqu’on doit tous faire un peu attention à ce qu’on dit ! Et de notre côté aussi parce que c’est vrai que parfois il peut nous arriver que, en étant un peu excédé ou irrité par certains comportements, on s’emballe un petit peu aussi !

Donc je crois que tout le monde se tient de manière un peu fair-play sur le terrain et ça s’est relativement bien passé au niveau du comportement des joueurs."