Hugo Siquet avant son premier clasico : "Je veux laisser une trace au Standard"

A 18 ans à peine, Hugo Siquet s’apprête à disputer son premier clasico chez les professionnels. Quatre mois après avoir effectué ses grands débuts en équipe première, à l’occasion d’un déplacement européen à Poznan, le défenseur liégeois, formé au Standard, a hâte de jouer ce match malgré un contexte particulier cette année. A la veille de ce clasico, Hugo Siquet nous livre ses impressions.

Hugo, un premier clasico représente forcément quelque chose de très particulier ?

" C'est clair. Un clasico est toujours particulier, surtout pour un vrai Standardman. C’est pour ce genre de match qu’on joue au football. Je suis vraiment impatient d'être dimanche pour jouer ce match. J’en ai disputé pas mal chez les jeunes mais ici ce sera mon tout premier clasico chez les pros et il sera vraiment important en vue des play-offs. On sait aussi ce que représente ce match pour les supporters. On devra donc répondre présent dimanche et être prêt à donner nos vies sur le terrain. Les supporters peuvent compter sur nous mais il faudra aussi éviter de se mettre trop de pression. "

La pression est pourtant inhérente à ce genre de match, surtout vu l’importance de l’enjeu ?

" C’est vrai mais cette saison est vraiment particulière. Il suffit de jeter un œil sur le classement où une dizaine d’équipes peut prétendre aux play-offs. On jouera ce match comme une finale avec une saveur particulière, comme le coach l’a dit, vu que c’est un clasico mais en évitant, je le répète, de nous mettre une pression excessive sur les épaules. On devra jouer libéré et donne le meilleur pour l’emporter face au Sporting d’Anderlecht."

Justement, tu gardes des bons souvenirs des matches joués contre Anderlecht chez les jeunes ?

" J’ai effectivement toujours adoré ces matches entre le Standard et Anderlecht. Il y avait toujours une petite pression supplémentaire mais une pression positive. On partait chaque fois un peu à la guerre mais c’était toujours très sportif et cela se joue aussi dans la tête. Quand on est jeune, c’est un régal de disputer un clasico. Cela correspond bien à mon tempérament. C’est l’occasion pour moi de montrer mon caractère et mon envie. J’essaie de le faire à chaque match mais cela ressort plus dans un clasico. Il y a quelque chose qui se passe dans ce genre de match. Je peux montrer que je suis un vrai Standardman en mouillant mon maillot pour mon club…. "

Ce match se déroulera toutefois à huis clos. On aurait pu rêver mieux pour un premier clasico ?

" C'est vrai et c'est une situation qui m'attriste. J'ai pris l'habitude de voir les clasicos depuis les tribunes avec les supporters. Je sais donc bien ce que le public peut apporter aux joueurs. Un clasico représente tellement aux yeux des supporters qui attendent toujours ce match avec impatience. Les fans sont en général indissociables d'un clasico. Il n'y aura donc pas la même ambiance et c'est dommage mais un clasico restera toujours un clasico. Il va juste falloir faire abstraction de tout ça se donner à fond sur le terrain."

Un mot sur ton évolution. Cette année, depuis la reprise, tu as disputé tous les matches, hormis celui à Malines en raison d’une blessure. Tu t’attendais à jouer autant ?

" Non, je dois bien avouer que je ne m’y attendais pas mais je vis un peu au jour le jour. Je suis bien sûr content de mon évolution même si je ne suis pas encore satisfait à 100 %. J’estime en effet que je peux apporter plus, notamment sur le plan offensif. Je sais que je peux faire encore mieux et puis défensivement, je dois corriger quelques erreurs de placement mais cela viendra avec l’expérience. C’est la raison pour laquelle, je travaille très dur à l’entraînement avec des séances supplémentaires pour justement progresser et apprendre de mes erreurs. Je revois les images de mes matches pour me corriger et améliorer mon positionnement. Même si cela va très vite pour moi, j’ai énormément progressé ces quatre derniers mois, depuis que je joue avec l’équipe première. "

Tout est allé très vite ces derniers mois, trop vite peut-être ?

" Non, pas trop vite. Il faut dire que j’étais prêt à saisir ma chance et mon évolution au Standard s’est faite étape par étape. Cela a été progressif et bien géré par les différents entraîneurs qui m’ont dirigé jusqu’en équipe première. Au Standard, les jeunes joueurs sont vraiment bien encadrés ".

Jusqu’à présent, tout se passe bien même si c'était un peu plus compliqué dimanche dernier à Zulte-Waregem ?

" Je pense en effet que c’était mon plus mauvais match avec l’équipe première du Standard. Il faut malheureusement passer par des rencontres comme celle-là. Cela fait partie de mon apprentissage. Comme l’a dit l’entraîneur, ça va me faire grandir. Je dois me servir de ce match pour avancer en tant que professionnel. C’est bizarre à dire mais une rencontre comme celle-là va m’aider et va me faire progresser. Même si pour moi, ce n’est pas agréable, d’autant que nous avons perdu à Zulte-Waregem, ce genre de match va m’aider à devenir meilleur et à avancer. J’espère juste qu’il y en aura le moins possible… "

Malgré le match à Waregem, tes prestations ont fait l’unanimité. On te prédit une belle carrière et certains comme Jelle van Damme récemment parlent de toi comme le futur back droit de l’équipe nationale. Pas facile de garder les pieds sur terre ?

" C’est sûr que cela fait plaisir d’entendre des choses comme ça. Maintenant, j’essaie de prendre du recul par rapport à ces éloges. Comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je reste très calme par rapport à tout ce qui m’arrive. J’essaie juste de m’améliorer à chaque match et de faire ma place dans l’équipe. La seule chose qui me préoccupe pour l’instant, c’est le standard et la fin de championnat ainsi que les play-offs. Je veux juste laisser une trace au Standard qui reste mon club de cœur. C’est sûr que les Diables Rouges m’ont toujours fait rêver mais chaque chose en son temps. On verra bien ce qui arrivera ".