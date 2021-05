Hugo Broos, vainqueur de la CAN 2017, prend l’Afrique du Sud en main

Hugo Broos est le nouveau sélectionneur de l’Afrique du Sud, a annoncé mercredi la fédération sud-africaine de football.

Hugo Broos, 69 ans, était sans fonction depuis environ deux ans et son retrait d’Ostende où il était directeur sportif.

Sa brillante carrière de joueur terminée, Hugo a connu le succès sur le banc : trois titres de champions, deux Coupes et quatre Super Coupe, partagés entre le FC Bruges et Anderlecht, ses clubs de cœurs. La suite a été moins brillante et l’ex-défenseur axial a pris la tangente (Grèce, Turquie, Algérie), avec des piges à Genk et Zulte-Waregem.



En 2016 après un an sur la touche, Broos débarque au Cameroun. Le vieux sage redonne vie aux Lions Indomptables et les mène sur le toit de l’Afrique. Une revanche et une reconnaissance nouvelle de ses talents d’entraîneur ? Pas vraiment. Il y aura bien une brève expérience à Ostende. Depuis, nouvelle traversée du désert.



Avant l’appel de l’Afrique. Pressenti en République démocratique du Congo, il met finalement le cap au Sud et prend la tête des Bafana Bafana.



L’Afrique du Sud entame le mois prochain son deuxième tour de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.