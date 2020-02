Homme du match, "génie", "l'âme de City", Kevin De Bruyne a (encore) brillé face au Real Madrid

Kevin a de nouveau mis des paillettes dans la vie des amateurs de foot. Brassard de capitaine au biceps, De Bruyne a mené Manchester City à une victoire prestigieuse et très importante face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2).



50e but à City



Passe en profondeur et dans le bon timing, accélération du jeu, maîtrise du tempo, ouvertures millimétrées, capacité à trouver les espaces ou personne ne les voit, le magicien KDB a étalé la palette de son talent sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Au passage, il a inscrit son 50e but pour les Cityzens et pour la première fois de sa carrière il a marqué et donné une passe décisive dans un match de C1. De Bruyne a aussi assumé son rôle de patron. En fin de match, il a pris ses responsabilités pour transformer le penalty de la victoire, un exercice ou Sergio Aguëro, Ilkay Gündoğan ou Gabriel Jesus avaient échoué cette saison.



De Bruyne s’est mis au service du collectif. Aligné en deuxième attaquant ou en faux neuf, il a rempli la mission que lui a assignée Maître Guardiola. Comme Gabriel Jesus, aligné sur l’aile gauche pour sa faculté à défendre et à faire les efforts. "Depuis quatre ans que nous travaillons avec Pep, nous avons eu quelques surprises. Même nous les joueurs, nous ne savons pas jusqu’au début du match ce que nous devons faire", explique le Diable rouge au Guardian. Le Real a été surpris par cette option tactique prudente et finalement payante. "C’est un très bon départ pour nous. Notre réponse au but d’Isco a été brillante".



"Un joueur magnifique"



Pep est fier de son coup et de ses hommes. "Nous n’avons encore rien gagné, mais pour nous, gagner au Santiago-Bernabéu c’est une satisfaction. C’est incroyable pour nous. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Il n’y a pas d’autre attaquant que Gabriel Jesus au monde avec son intensité sans ballon. Quand il démarre sur le côté et qu’il fait ces courses en diagonale, il est tellement rapide, tellement bon… Nous avons joué sans véritable avant-centre, en raison de la manière dont le Real défend. Ils sont si agressifs que tu dois voir large. Nous avons essayé de faire autant de diagonales possibles, nous ne sommes pas capables de faire de grosses séquences de passes. Kevin De Bruyne est un des meilleurs. Malheureusement, il a été blessé pendant longtemps, mais il travaille énormément, et c’est un joueur magnifique".



Homme du match



La performance du Maestro de City a été soulignée par la presse internationale. Désigné homme du match par la BBC et Marca, il a marqué les esprits. "Kevin de Bruyne a donné l’assist sur l’égalisation de City avant de garder son calme pour convertir le penalty décisif", écrit le quotidien britannique. "Le Real s’est effondré comme un château de cartes quand De Bruyne a agité sa baguette. Il était le meilleur homme sur le terrain", embraie le journal espagnol.



L’Equipe souligne le double rôle du médian au cours de la rencontre. "En deuxième attaquant, il a longtemps assuré l’équilibre dans l’axe. Par sa couverture et sa justesse, il temporisait ou trouvait les décalages. Mais c’est une fois qu’il a pu combiner avec Sterling et Jesus qu’il a fait la décision. Passeur pour le Brésilien (78e) et buteur sur penalty (83e)".



"Le capitaine de City et de cet exploit historique est le Belge De Bruyne. Il était le meilleur sur le terrain. Il a signé l’assist puis a marqué le penalty mais pas seulement, c’est l’âme de City", peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport, qui parle d’un "Super De Bruyne" dans son titre.



Le mot de la fin va à SoFoot, dans son style propre et décalé. "On peut nous dire ce qu’on veut, qu’il ne sait pas défendre, qu’il est belge, qu’il est méchant, qu’il n’est pas beau, qu’il est un peu gros, mais la vérité, du moins la seule chose qui compte vraiment, c’est que Kevin De Bruyne est un génie".