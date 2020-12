"High-five" à distance : quand le Covid s'invite même jusque dans les célébrations brugeoises...

Alors que Bruges ne faisait qu'une bouchée d'Eupen ce samedi après-midi (3-0), David Okereke a parachevé le récital des Blauw&Zwart en plantant la 3e banderille brugeoise en fin de match.

Un but que le Nigérian a fêté de façon plutôt inhabituelle. Réagissant aux mesures drastiques imposées par la Pro League pour éviter la transmission du virus, Okereke a célébré son but à distance avec Noa Lang et Clinton Mata, tapant "virtuellement" dans la main de ses coéquipiers. Une célébration cocasse qui risque de devenir la norme dans les prochaines semaines. On a donc intérêt à s'y habituer...