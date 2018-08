Heung-min Son et ses coéquipiers à une victoire de la délivrance

La Corée du Sud qui a battu le Vietnam 3-1 mercredi en demi-finale du tournoi de football des Jeux Asiatiques en Indonésie, affrontera le Japon ou les Emirats Arabes Unis samedi en finale. Ce sera le match le plus important de la carrière de la vedette de l'équipe (et de Tottenham) Son Heung-min et de ses équipiers, qui seront en effet dispensés de leurs obligations militaires en cas de victoire. Celles-ci concernent en principe tous les citoyens mâles de 18 à 30 ans, et s'étalent sur une période de 21 à 24 mois.

Venu aux Jeux avec l'accord des Spurs, Son Heung-min, 26 ans, était en revanche absent lors de la victoire de 2014 et aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres (bronze), qui avaient valu à certains de ses compatriotes d'échapper au service militaire.

En cas d'échec il devra donc rester au pays s'il n'obtient pas une nouvelle dérogation, et jouer avec le Sangju Sangmu, qui accueille traditionnellement les footballeurs-miliciens.