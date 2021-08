Héroïque Kepa : Monté au jeu à la 120e, il offre la Supercoupe d'Europe à Chelsea contre Villarreal

Insubmersible Chelsea ! Poussés au bout de l’effort par une vaillante équipe de Villarreal, les Blues ont trouvé les ressources nécessaires pour remporter la 2e Supercoupe d’Europe de leur histoire au bout d’une haletante séance de tirs au but. (1-1, 5-4)

Alors qu’ils avaient pris l’avantage avant la pause grâce à Zyiech, les Londoniens ont craqué face aux assauts du sous-marin jaune après la mi-temps (But de Gérard Moreno) et n’ont dû leur salut qu’à un homme qu’on n’attendait plus, Kepa Arrizabalaga.

Monté au jeu à la dernière seconde de la prolongation, le portier espagnol a sorti deux tirs adverses et offert le trophée à son club. Quel incroyable clin d’oeil du destin et quel monstrueux coup de poker gagnant de Thomas Tuchel ! Chapeau !

168 centimètres et un sourire jusqu’aux lèvres au moment de monter sur la pelouse. Promu capitaine, N’Golo Kanté déboule, fier comme un paon, muni de son prestigieux trophée de la défunte Ligue des Champions.

Et ce capitanat d’un soir semble donner des ailes au Français qui ne ménage (comme souvent) pas ses efforts. Son énergie contagieuse fait d’ailleurs du bien à Chelsea qui maîtrise tranquillement les vagues irrégulières d’un Sous-Marin jaune pas encore bien réglé. Offensivement cependant, l’heure est à la gabegie côté blues. Ni Kanté, ni Werner ne profitent de leur fenêtre de tir pour inquiéter Asenjo.

Zyiech décapsule le match

Il faut attendre la 30e minute pour voir cette rencontre un peu tristounette se décanter enfin. Lancé côté gauche après un dégagement cataclysmique d’Asenjo, Havertz trouve Zyiech en un temps dans la surface. La frappe de l’ancien Ajacide est croquée mais finit au fond. C’est 0-1 grâce au 3e but en blue du Marocain. Un Zyiech qui se transforme en héros malheureux par la suite. Sur une action a priori anodine, le maestro semble se blesser sérieusement. Il est remplacé par Pulisic et sort sur civière.

Dans la foulée, Rüdiger… fait du Rüdiger en découpant un adversaire d’une intervention debruynesque (Vous vous rappelez de la finale de la Ligue des Champions ?). Il s’en sort finalement avec un carton jaune. Derrière, Alberto Moreno canarde monstrueusement Mendy mais son envoi brutalise la transversale du portier londonien. Vraie alerte espagnole juste avant l’entracte !

Galvanisé par cette action en fin de 1e mi-temps, Villarreal remet le turbo dès la sortie des vestiaires. Mais les Espagnols jouent de malchance et Gerard Moreno trouve le poteau sur un bel envoi brossé. Pas de chance.

Moreno égalise, Kepa le héros improbable

Mais Villarreal est transfiguré par rapport à la 1e mi-temps et enchaîne les torpilles. Et ce qui devait arriver arriva. A force de trop reculer, Chelsea s’expose aux jaillissements adverses. Sur une relance ratée de Rüdiger, Dia récupère et trouve Moreno dans la surface d’une somptueuse talonnade. Le sérial buteur local ne se fait évidemment pas prier et place en lucarne, c’est 1-1 !

Et si les deux équipes se forgeront encore quelques occasions, elles ne parviendront plus à planter le but du K.O Place aux prolongations ! 30 minutes lors desquelles les Blues passent à deux doigts du Graal. Opportuniste, Pulisic reprend en un temps un ballon qui traînait. Ça passe juste à côté…

Les minutes défilent et il ne se passe plus grand-chose. La séance des tirs au but se profile donc et Thomas Tuchel tente un improbable coup de poker. A une minute de la fin, Kepa monte au jeu au relais de Mendy.

Va-t-il réaliser l’impossible et sauver son équipe ? Oh que oui ! Ultra serein, le portier espagnol sort deux tirs adverses et offre le trophée à son équipe. Monstrueux !