Henderson: "Ca va nous faire mal"

Clairement déçu au terme de la finale gagnée par le Real Madird, le capitaine Jordan Henderson s'est exprimé à chaud au micro de BT Sport.

"On est déçu. On était revenu dans le match avec ce but. Mais il y a eu des erreurs. Madrid méritait de gagner, c'est une équipe formidable. C'est frustrant. On a dominé les 25 première minutes. Quelques buts qu'on aura pas pris un autre soir. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors du premier but, il (Karius) ne pouvait rien faire sur le deuxième but.

Pour le troisième, c'est toujours difficile, le ballon avait beaucoup de mouvement. Mais on a perdu en équipe. On va utiliser ça pour avancer, on a une super équipe, un super manager. La Coupe du monde arrive, on va vite passer à autre chose. Mais ça va nous faire mal pendant un moment."