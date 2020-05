Hein Vanhaezebrouck : le Covid-19 le prive d'un poste d'entraîneur

Il avait plusieurs pistes sérieuses et intéressantes pour reprendre un poste d’entraîneur dans quelques semaines, le Covid-19 en a hélas décidé autrement.

Une intervention chirurgicale légère aurait dû avoir lieu en mars-avril, histoire de laisser ce souci derrière lui et lui permettre d’être "fit and well" pour préparer la future saison avec son nouveau club. Problème, la pandémie reporte l’hospitalisation à septembre. Le château de cartes s’effondre.

Hein Vanhaezebrouck : "Je comprends tout à fait la décision de l’hôpital, il y a des choses bien plus urgentes et importantes que cette intervention. Le problème c’est que je n’ai pas envie de m’atteler à la préparation d’une saison en ayant en tête ce souci, ni de devoir lâcher mon équipe plusieurs jours en septembre. Donc j’ai expliqué cela à mes contacts et j’ai laissé tomber".

Voilà donc l’Entraîneur des années 2012 et 2016 reporté à janvier voire à juin 2021 pour retrouver ce terrain qui lui manque tant.

"Oui, entraîner me manque, et j’y reviendrai. Mais j’aime beaucoup aussi mes fonctions d’analyste-consultant. Mais là, on verra ce que la crise sanitaire, qui va devenir crise économique, nous réserve. Je travaillais pour Play Sports, Eleven, Nieuwsblad et la RTBF, et ces gens qui m’employaient ne savent pas vers où on va dorénavant".

Lorsqu’on lui demande à quel point il est déçu de ce coup du sort ou inquiet de son avenir, "Big Hein" est fidèle à lui-même :"A l’âge de 34 ans, j’ai appris à relativiser et à m’adapter. J’étais à Harelbeke depuis huit saisons, joueur cadre, nous étions 3e du championnat, et un beau jour de janvier, l’entraîneur Henk Houwaart a décrété qu’il ne me voulait plus. Cela a été très dur pour moi. Mais trois semaines plus tard, mon plus jeune frère s’est endormi au volant et a eu un accident. Coma durant plusieurs semaines, paralysie partielle, inquiétudes pour son avenir…. D’abord, ça m’a obligé à regarder mon mini-drame différemment, puis à admirer la manière dont il a géré son vrai drame à lui.

Je reviendrai au terrain, on verra bien quand ? !

On le lui souhaite, tout en se réjouissant de le retrouver au plus vite dans des analyses, des éclats de rire ou des envolées dont il a le secret.