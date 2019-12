Hazard souffre d'une microfissure à la cheville : il ne devrait plus jouer en 2019 et louperait donc son 1er Clasico

Eden Hazard s’est blessé contre le PSG suite à un tacle de Thomas Meunier. Les premières nouvelles étaient assez rassurantes puisque le Diable semblait souffrir d’une grosse contusion, mais un nouveau diagnostic a été posé. Il souffre finalement d’une microfissure à la cheville. Alors qu’on parlait initialement d’une absence d’environ dix jours, il pourrait manquer les matches du Real Madrid jusqu’à la fin de l’année 2019. Donc le déplacement à Bruges en Ligue des Champions et le Clasico face au Barça.

Ce mercredi, le Belge est arrivé au repas de fin d’année du Real conduit par Thibaut Courtois, et muni de béquilles. Voilà qui a mis en émoi les médias espagnols. Ils ont eu le nez fin puisque le club a communiqué le nouveau diagnostic ce jeudi. Et à 13 jours du Clasico, on voit mal comment il pourrait être remis sur pied.