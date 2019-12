"Hazard et De Bruyne auraient mérité d'être dans le top 7 ou 8 du Ballon d'or"

Lionel Messi a remporté lundi soir son sixième ballon d’or. Contesté par certains, incontestable pour d’autres, ce ballon d’or est synonyme de record pour l’Argentin puisqu’il est le premier à en remporter six. Nos consultants, Philippe Albert et Marc Degryse font partie de ceux qui considèrent cette récompense comme méritée pour la Pulga, bien qu’ils admettent que Van Dijk aurait également pu y prétendre. Autre point d’entente entre nos consultants, ils sont surpris de ne pas voir un Diable dans le top dix.

Philippe Albert : "Je pense que sur l’ensemble de l’année c’est mérité. Il a de nouveau évolué à un très haut niveau avec des statistiques en termes de coups francs. Il a encore été décisif ce week-end. Offensivement, il a toujours une part ultra-importante dans les résultats de son équipe. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C’est malheureux pour Van Dijk qui a aussi sorti une grosse saison en remportant la Ligue des Champions. Mais personne ne peut rivaliser avec ce que Messi réalise." Même son de cloche pour Marc Degryse : "On a dit qu’il avait connu une saison difficile parce qu’il n’a marqué 'que' 51 buts, mais c’est phénoménal. Ils étaient éliminés en Champions League, mais ce n’est pas toujours sa faute. Même s’il ne faut pas oublier que Van Dijk a fait la différence avec Liverpool et ils ont gagné la Champions League. Mais si on compare vraiment les deux joueurs, je vote quand même pour Messi."

Était-ce Messi le meilleur joueur cette saison ou son palmarès a influencé le vote ? "Je pense qu’il était le meilleur joueur, quand on voit la facilité avec laquelle il joue encore après 15 ans de professionnalisme. Il est beaucoup moins rapide qu’auparavant mais il a une intelligence de jeu, il est toujours bien placé, et techniquement, il nous sort encore des choses incroyables. C’est l’élément le plus important du Barça depuis de nombreuses années. Et cette année, je trouve qu’il a été très bon. Que ce soit en termes d’efficacité, d’assists, même s’il travaille beaucoup moins sur le terrain parce qu’il a déjà 32 ans. L’emprise qu’il a sur le jeu de son équipe, rien que ça, c’est mérité" explique Philippe. Marc pense que le palmarès de l’Argentin a forcément influencé le vote et il émet même une autre hypothèse : "Peut-être qu’on a voulu lui donner un ballon d’or de plus qu’à Cristiano Ronaldo. Pour moi, Messi est le meilleur joueur de l’histoire du football. Peut-être qu’on lui donne ce ballon d’or aussi pour son histoire et parce qu’il nous donne beaucoup de plaisir. Il est génial, il est spécial, sa personnalité aussi."

Van Dijk, auteur d’une incroyable saison avec Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, ne paie-t-il pas le fait d’être un défenseur ? Là encore même son de cloche. Philippe Albert pour commencer :"Oui, je pense qu’il le paie parce que les journalistes qui votent prennent souvent en considération les statistiques offensives, les buts incroyables de joueurs exceptionnels comme Ronaldo ou Messi… C’est vrai que Van Dijk ne fait certainement pas tâche sur le podium. C’est rare quand un défenseur est couronné, je me souviens de Beckenbauer, Baresi, Cannavaro, le dernier défenseur à l’avoir remporté. On met plus l’accent sur le football offensif, et c’est tant mieux." Marc Degryse ensuite : "Van Dijk, ça reste un défenseur, c’est un rôle plus facile. Mais si on se demande s’il a eu plus d’influence sur son équipe que Messi, peut être on peut douter, c’est vrai. S’il y avait un défenseur qui devait remporter le ballon d’or, ça devait bien être Van Dijk. Malheureusement, il reste Messi."