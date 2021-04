Harry Maguire, des faubourgs de Sheffield au brassard de Manchester United

A 28 ans, Harry Maguire est devenu un des patrons dans le vestiaire de Manchester United.

Le garçon a grandi patiemment dans le football anglais. Depuis ses débuts à Sheffield, les choses se sont enchaînées naturellement pour lui. Un passage à Hull, un prêt à Wigan, deux saisons à Leicester puis l’équipe nationale et un transfert record à Man U. Maguire a construit sa carrière intelligemment.

"Mon parcours et mon cheminement dans le football m’ont permis de bien digérer mon passage à Manchester United", affirme-t-il. " Je n’ai pas fait le grand écart entre Hull et United. Je me suis développé. A Leicester, j’ai rejoint l’équipe nationale. J’ai joué une coupe du monde sous une grosse pression. C’était différent et probablement une marche au-dessus encore. C’est plus exigeant encore que ce que vous attendez. Mais j’ai grandi et géré ça."

Les 87 millions dépensés par les Mancuniens ne l’ont pas refroidi. Depuis son arrivée à United, Maguire a hérité du brassard de capitaine. Une habitude pour lui. Il a aussi disputé les demi-finales de l’Europa League l’an passé. Eliminé par Séville à ce stade de l’épreuve, le but est d’aller plus haut cette saison.

"Nous sommes à un moment important de la saison. Nous devons à présent montrer notre consistance et tout donner", signale le défenseur anglais. "Notre but, c’est d’aller au sommet. Le sommet ultime. Être la meilleure équipe du monde, c’est notre unique mission. C’est ce que nous voulons devenir. Je fais tout ce que je peux pour être un capitaine à succès. Le plus important, c’est de lever des trophées."

Gagner des titres, un rêve pour tous les footballeurs. Un objectif cultivé depuis les séances de foot dans le jardin familial de Sheffield il y a plus de 20 ans.

"A cet âge, vous rêvez toujours de devenir un pro.", se rappelle-t-il. "Vous rêvez de ça, puis vous allez un peu plus loin et vous espérez jouer pour Sheffield United. Puis pour Manchester United. Puis après, vous rêvez de jouer pour votre pays aussi."

Mission accomplie, le défenseur est aussi devenu un pion important chez les Three Lions. Il a notamment sauvé son équipe en qualifications pour le mondial 2022 au Qatar la semaine passée. C’est lui qui a inscrit le but de la victoire contre la Pologne après un match de moins bonne facture de la part des gars de Gareth Southgate. Si Maguire rêve de titres avec son club, il en va de même avec son pays. Le défenseur à 87 millions d’euros pourrait être un concurrent de nos Diables rouges cet été à l’Euro. Mais avant cela, il y a une équipe de Grenade à désamorcer en coupe d’Europe…