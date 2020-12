Hans Vanaken bel et bien suspendu quatre rencontres par le l'Union Belge

Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a confirmé mercredi la sanction de quatre matches effectifs de suspension et 2.000 euros d'amende à l'encontre d'Hans Vanaken, le joueur du Club de Bruges.

Vanaken avait été exclu samedi dernier face à Eupen (3-0) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique de football. A un peu plus de dix minutes du terme, le Diable Rouge avait reçu un carton rouge direct pour une semelle sur le capitaine d'Eupen, l'Allemand Andreas Beck.

Le parquet de l'URBSFA avait proposé lundi deux matches effectifs pour la faute, et 2.000 euros d'amende, et deux matches effectifs de plus pour des propos déplacés, assortis aussi de 2.000 euros d'amende. Le Club de Bruges avait décidé de faire appel de cette décision devant le Comité disciplinaire qui a finalement maintenu la proposition du parquet.

La suspension du Diable Rouge prendra effet à partir du 1er janvier. Il manquera donc les rencontres face à Saint-Trond (10 janvier), Beerschot (17 janvier), Ostende (20 janvier) et Genk (24 janvier).