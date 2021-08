Hamza Rafia, nouveau transfert du Standard : le jour où il a sauvé la Juve pour son premier match professionnel

La Coppa Italia est traditionnellement l’occasion de faire souffler ses cadres. Les premiers tours de la compétition sont disputés au cœur de l’hiver, à un moment où le calendrier se densifie. Il n’est donc pas rare de voir les grandes équipes faire tourner leur effectif pour les matchs de moindre importance. A trois jours d’un déplacement capital à l’Inter Milan, c’est la stratégie adoptée par Andrea Pirlo. Face à Genoa, pour un huitième de finale abordable, le coach piémontais laisse au repos Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo ou Wojciech Sczszesny et aligne une formation hybride. Sur le banc, un certain Hamza Rafia. Le Tunisien est un anonyme sur le banc de touche et pense sans doute faire le nombre parmi les 12 joueurs qui s’asseyent en bordure du terrain. Mais la rencontre tourne mal : après avoir inscrit deux buts via Alvaro Morata et Dejan Kulusevski, la Vieille Dame s’endort et laisse l’équipe génoise revenir au score à la 74e minute.