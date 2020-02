Hambourg autorisé à utiliser des fumigènes, un test impossible en Belgique

Le club d’Hambourg, actuellement en 2e division allemande, a été autorisé par la ligue à utiliser des fumigènes de manière très encadrée pour la réception de Karlsruhe ce samedi. Habituellement, la fédération allemande interdit tout usage d’engins pyrotechniques. Mais les autorités du football allemand trouvant les mesures répressives inefficaces ont décidé de tester une autorisation contrôlée.

Hambourg sera donc le premier club allemand autorisé à utiliser des fumigènes... Mais pas n’importe comment. Les supporters ont la permission d’allumer 10 torches, entre le terrain et la tribune et entourés d’un pyrotechnicien et d’une entreprise spécialisée. A noter également la présence obligatoire d’extincteurs et de sceaux à incendie.

Une expérience similaire est-elle possible en Belgique ? Pour Pierre Cornez, attaché de presse de l'Union Belge, ce n’est pas à l’ordre du jour : “L’objectif de la fédération est plutôt d’interdire l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades. Tout simplement parce qu’ils peuvent être dangereux à manipuler, mais aussi pour les personnes présentes sur et au bord du terrain s’ils sont lancés sur celui-ci. La sécurité est ce qui est le plus important pour nous”.

Une discussion autour d’un éventuel test comme celui réalisé à Hambourg ne fait donc pas partie des plans de la fédération. “Je ne suis pas devin et nous restons évidemment attentifs à ce qui se fait dans les autres pays, mais les situations sont différentes partout. Nous avons déjà eu des réunions avec la Pro League, mais pour trouver des solutions pour lutter contre l’usage de fumigènes. La fédération ne souhaite pas faire la publicité de l’usage d’engins pyrotechniques, l'objectif final est de les bannir des tribunes”, insiste Cornez.