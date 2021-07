Hakimi s’illustre pour son premier match avec le PSG face au Mans (4-0)

Ce mercredi à 11 heures, le Paris Saint-Germain jouait son premier match de préparation face au Mans. Les Parisiens se sont facilement imposés en enfilant 4 buts au pensionnaire de Nationale 1. Achraf Hakimi, la recrue à 60 millions d’euros du PSG a fait ses débuts et a marqué les esprits.

45 minutes pleines, de quoi satisfaire les dirigeants du PSG. Pour sa première en France, Hakimi était titularisé à droite d’une défense complétée par Alloh, Diallo et Kehrer. L’international marocain aura enchaîné les allers-retours sur son flanc en démontrant ses qualités athlétiques.

Après 12 minutes, Draxler centre de l’extérieur du pied, le gardien du Mans Pierre Patron se troue dans sa sortie, il n’en fallait pas plus pour qu’Icardi ouvre le score de la tête.

20 minutes plus tard, l’international U21 Arnaud Kaliuemendo lance une contre-attaque rapide depuis son rectangle et s’appuie sur Hakimi. L’ancien joueur de l’Inter réalise un magnifique grand pont avant de centrer. Gharbi fait 2-0.

Au retour des vestiaires, c’est un PSG largement remanié qui arrive sur la pelouse. L’expérience de Gueye, Draxler, Icardi et Hakimi laisse place à la jeunesse avec notamment l’entrée au jeu de Xavi Simons.

Cette équipe U21 offre un jeu plus calme et plus timide. Il faudra attendre la 80e minute pour que Fadiga convertisse un assist de Simons. Le même hollandais qui clôturera le score à la 92e.

Sergio Ramos, la dernière recrue du PSG n’était pas présent pour ce match, tout comme Wijnaldum. Les deux renforts pourraient faire leurs débuts lors du prochain match de préparation face à Chambly ce samedi. Les Parisiens débuteront réellement leur saison le 1er août face à Lille lors du Trophée des Champions.