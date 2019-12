Haaland en route pour Dortmund dès janvier, selon la presse allemande

Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg Erling Haaland pourrait rejoindre le Borussia Dortmund à la trêve hivernale, affirment plusieurs médias allemands jeudi matin.

Selon le quotidien local Ruhr Nachrichten, le prodige auteur de huit buts en phase de poule de Ligue des champions a été vu mercredi à l'aéroport de Dortmund, où un collaborateur du Borussia est venu l'accueillir.

A 19 ans et 58 jours, il est devenu le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seuls les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes.

Haaland est également le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de Ligue des champions.

Le site de référence Transfermarkt estime sa valeur marchande actuelle à 30 millions d'euros.

Le Borussia Dortmund est à la recherche d'un véritable avant-centre pour épauler Pablo Alcacer. L'Espagnol reste inconstant, et l'équipe a clairement manqué d'un finisseur depuis le début de la saison.