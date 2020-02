Haaland, Aubameyang, Pulisic : Quand Dortmund déniche la perle rare sans faire exploser sa tirelire

Mais comment expliquer cette efficacité ? Il faut retourner quelques années en arrière, plus précisément en 2005. A l’époque, le BVB est en grande difficulté financière. Le club évite de justesse la faillite et se voit obligé de repenser son modèle économique pour survivre. Sauvé par différents prêts (dont une aide du grand rival, le Bayern Munich), le Borussia échappe à la relégation en 3e division. A partir de ce moment, les Borussen se tournent quasi exclusivement vers la jeunesse.

Jurgen Klopp est le dernier entraîneur à avoir ramené le titre à Dortmund - © DANI POZO - AFP

De retour au premier plan, Dortmund remporte le championnat deux saisons de suite, 2010-2011 et 2011-2012. Des titres qui s’expliquent par une identité qui commence à payer. Deux des héros de ce back-to-back se nomment Shinji Kagawa et Robert Lewandowki, débarqués à l’été 2010 dans la Ruhr. Le Japonais, alors totalement inconnu du grand public débarque gratuitement en provenance du Cerezo Osaka. Le Polonais, est lui déjà un serial buteur du côté du Lech Poznan en Pologne et est acheté cinq millions d'euros. Un succès qui s'explique également par un certain Jürgen Klopp, arrivé en 2008 en provenance de Mayence et qui commence à se faire un nom.

La suite de l’histoire du Borussia continue de suivre la voie de la jeunesse. Lors de la saison 2007-2008, l’âge moyen des recrues est d’un peu plus de 27 ans. L’année suivante, il est de 23.5 ans, et il oscille ces dernières années entre 22 et 23 ans. Le club a ainsi acheté très jeune et revendu bien plus cher des joueurs comme Gündogan (acheté 5.5 millions, revendu 27), Aubameyang (13 millions, revendu 64), Pulisic (250.000, revendu 64 millions), Dembele (15 millions, revendu 105 millions) et Weigl (5 millions, revendu 20).

Hauteur de belles plus-values sur des joueurs achetés très jeunes, Dortmund arrive même à faire des bénéfices sur des joueurs rachetés quelques années après avoir été vendu par le club. Hummels était arrivé pour 4.5 millions en provenance du Bayern Munich et a été revendu quelques années plus tard pour 35 millions à l’ogre bavarois, avant d’être rapatrié à Dortmund en 2019 pour 30 millions. Götze, formé au club avait été vendu pour 37 millions au Bayern en 2013, avant d’être racheté en 2016 pour 22 millions. Seule ombre au tableau, le départ de Robert Lewandowski. Le Polonais, arrivé en fin de contrat à Dortmund avait filé gratuitement dans les rangs du Bayern Munich.

Mais l’effectif actuel regorge encore de jeunes talents arrivés pour quelques millions. La pépite anglaise, Jadon Sancho était arrivé en provenance de Manchester City en 2017 pour neuf millions alors qu’il n’avait que 17 ans et qu’il était bloqué dans la hiérarchie du côté des Citizens. L’international portugais Raphaël Guerreiro est arrivé en 2016 en provenance de Lorient pour douze millions, Dan-Axel Zagadou est arrivé libre suite à la fin de son contrat avec le PSG en 2017, Manuel Akanji a été acheté 21.5 millions à Bâle en 2018. Et plus récemment, Thorgan Hazard a débarqué du Borussia Mönchengladbach pour 25 millions, tout comme Julian Brandt, qui arrive, lui, du Bayer Leverkusen pour le même montant.