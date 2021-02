Haaland après son doublé avec Dortmund : "le triplé de Mbappé m'a inspiré"

Dortmund s'est imposé au FC Séville en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Les Allemands ont pu compter sur un Erling Haaland des grands soirs qui a inscrit un doublé. Il a réagi à l'interview à sa performance du soir : "J'ai vu la performance de Mbappé hier. Il a marqué un triplé et ça m'a inspiré. Je voulais faire aussi bien", a-t-il réagi. "Pour être honnête, je pense qu'on avait peut-être plus de motivation et de passion ce soir, en tous cas nous étions plus dans le bon sens. C'est très bon d'avoir marqué trois buts à l'extérieur. Nous avions parlé entre nous ces derniers jours, nous avions un bon plan de match, Edin (Terzic) a bien fait les choses. Maintenant il faut qu'on récupère vite et qu'on rentre avec cet état d'esprit positif en Bundesliga. En deuxième période nous avons essayé de tenir le score mais nous avons encaissé un but, mais les gars ont cherché à défendre notre but, et je suis fier d'avoir gagné ce match".

Pas toujours loquace au moment de passer devant les micros, Haaland a tout de même répondu à l'éternelle question d'un départ dans un plus grand club. Le journaliste avançait le nom du Real Madrid parmi les clubs intéressés. "Ca fait toujours plaisir d'être associé à des grands clubs," a réagi le Norvégien, qui a inscrit son 18e but en 13 rencontres de Ligue des champions, un record de précocité. Les deux stars du football mondial ont en tout cas affirmé leurs ambitions dans cette compétition, en menant leurs équipes respectives à la victoire. Face à Séville, l'ancien joueur de Salzbourg a une fois de plus fait parler l'alliage de puissance et de vitesse qui le caractérise. Sur son premier but, il résiste au retour de deux défenseurs avant de réaliser un une-deux dans le rectangle pour conclure devant le gardien Bounou. Sur le 1-3, il est à la réception d'une passe de Marco Reus à la suite d'une récupération éclair.