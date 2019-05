Guy Vandersmissen: « Avec les staffs actuels, être joueur-entraîneur est plus facile »

Vincent Kompany va donc franchir ce double pas : revenir à Anderlecht, son club de cœur, et y cumuler les fonctions de joueur et d’entraîneur. Un rôle quasi inédit en Belgique : il y a 20 ans, Guy Vandersmissen a rempli la double fonction au RWDM.

En 1997-98, à 40 ans (!), Guy Vandersmissen tient toujours la défense du RWDM quand le coach Daniel Renders est limogé. La direction molenbeekoise demande au Limbourgeois de reprendre la fonction... tout en restant sur le terrain. L’épisode va durer 16 matches : au terme de la saison, le RWDM bascule en 2e division.

« Au départ, je ne voulais pas cumuler les deux rôles, je voulais bien coacher mais alors arrêter de jouer » explique l'actuel agent de Simon Mignolet. « Mais c’est le groupe joueurs qui m’a demandé de rester dans l’équipe. Après 5 matches sur le banc, j’ai remis mon short car l’équipe manquait d’expérience. C’était il y a 20 ans, c’était compliqué : un coach devait s’occuper de tout, la préparation physique, le technique, la tactique. Aujourd’hui, les staffs sont diversifiés, les tâches sont partagées: il y a des préparateurs physiques, il y a des adjoints, il y a moins de travail pour un coach principal, il peut se concentrer sur l’aspect tactique. »

Vincent Kompany sera donc bien entouré. Mais il devra aussi coacher… du terrain, ce qui ne donne pas le même point de vue que depuis le petit banc. « Je ne sais pas si Kompany va réussir. Être joueur et entraîneur sont déjà deux métiers très difficiles pris séparément, la combinaison de deux demande encore plus de concentration et de force mentale. Il faut s’occuper des autres et les motiver... tout en soignant son propre jeu. En étant soi-même acteur du match, c’est moins évident de voir où le bât blesse : Kompany devra donc avoir sur le banc un adjoint qui partage sa philosophie et lui communique son point de vue. Il faut aussi que l’information soit fluide et rapide, car le chef est sur le terrain. La communication en cours de match me semble être le principal souci… »

Kompany va devoir aussi tisser son costume de coach : une question d’expérience et de moyens. « Vincent a beaucoup de qualités et d’expérience, il a travaillé avec les meilleurs entraîneurs du monde et il a toujours aimé donner son avis et sa vision. À Anderlecht, il ne va pas vouloir jouer comme à City : il va tenir compte des qualités de son noyau et il va orienter le recrutement. Mais il va aussi découvrir qu’on peut avoir de très belles idées au départ… puis devoir les changer en constatant qu’on ne dispose pas, chez ses joueurs, de qualités adaptées à son projet de jeu… »

Être entraîneur revêt aussi une dimension de people-manager : assurer une ambiance de groupe… alors que des soucis de sélection et de concurrence peuvent voir le jour. « C’est toujours très délicat, c’est vrai, de devoir se sélectionner soi-même comme titulaire : il faut toujours être honnête avec soi-même et avec les autres, et ne pas hésiter à se mettre en retrait quand on sent que son niveau n’est pas celui attendu. Si le choix de Kompany est le bon ? L’avenir le dira. Mais Vincent a beaucoup de qualités et je trouve qu’il faut lui laisser sa chance. »

Sur papier, le cumul joueur-entraîneur va donc se greffer, chez Kompany, d’un 3e volet : Diable Rouge. À moins bien sûr que Vince The Prince ne prenne sa retraite en Equipe Nationale. « Si Vincent joue bien et est 100 % fit, je ne vois pas pourquoi Roberto Martinez ne pourrait plus le sélectionner. Pour un coach, avoir un tel joueur dans son noyau est toujours bénéfique. Vu son nouveau rôle à Anderlecht, Kompany va de plus en plus réfléchir comme entraîneur que comme joueur, et il apportera ses idées. »

Il reste le volet administratif : Kompany ne dispose pas des diplômes requis… « Vincent va devoir bien s’organiser : j’imagine qu’il va passer sa Licence Pro… et il n’aura plus une minute à lui ! Mais je ne me fais pas de souci : il sera bien entouré par des adjoints en tous genres. Il y aura aussi la perception du public : aujourd’hui, Kompany arrive comme The Prince, mais il restera dépendant des résultats. À Anderlecht, plus qu’ailleurs il y a de la pression et de la tension, et Vincent n’échappera pas au jugement de l’opinion. Moi aussi, j’étais très bien vu à Molenbeek comme joueur... mais comme coach, j’ai fini par avoir des soucis avec les supporters, alors même que les résultats étaient corrects. La pression existe partout, donc ce ne sera pas évident pour Vincent non plus. »