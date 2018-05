Guy Luzon est le nouvel entraîneur du Beitar Jérusalem

Le Beitar Jérusalem a annoncé dimanche que Guy Luzon, 42 ans, avait signé pour une saison. C'est le cinquième club de l'élite israélienne pour l'ex-entraîneur du Standard.

Avant d'atterrir au Standard (2013-2014), Luzon avait entraîné Maccabi Petah Tikva (2001-2007 et 2008), Hapoel Tel-Aviv (2007 et 2016-2017), Bnei Yehuda (2008-2010) et Maccabi Haifa (2017). Il avait aussi dirigé l'équipe espoirs d'Israël. Lorsque le Standard l'a limogé, il s'est recasé pour une brève période dans un club frère, Charlton à l'époque en division 2 anglaise.

A son palmarès, Luzon compte deux titres de vice-champion avec Maccabi Petah Tikva (2005) et le Standard (2014).

Le Beitar Jérusalem dont le président est Eli Ohana, l'ex-joueur du FC Malines, a terminé troisième du championnat et participera aux tours préliminaires de l'Europa League. Le club, qui est connu pour ses fans sionistes d'extrême droite, a aussi été l'employeur de Landry Mulemo et Hervé Kage.