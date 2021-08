Guillaume Hubert après le but litigieux du Standard : "à première vue, il y a un hors-jeu flagrant"

L'unique but de la rencontre entre le Standard et Ostende a été inscrit par Selim Amallah. Le joueur était-il hors-jeu au moment de propulser le ballon dans les buts de Guillaume Hubert ? La ligne officielle du VAR n'a jamais pu être tracée, Lawrence Visser validant finalement ce 1-0 sans que la certitude visuelle puisse être fournie aux spectateurs. Hubert rembobine pour Eleven Pro League : "C’est une partie de ping-pong dans le rectangle. Apparemment, on dirait qu’il y a hors-jeu. C’est dommage, on avait pris un but similaire contre eux l’année dernière. On prend un but sur l’un de leurs points forts, car ils maîtrisent bien les phases arrêtées."

Dans la foulée, le joueur a pu revoir la phase : "Je trouve ça dommage qu’il y ait des erreurs comme celle-ci", dit-il, sûr de son fait. "C’est flagrant. A première vue, quand on le voit comme ça, c’est clair qu’il y a un pied qui dépasse."

Le joueur a néanmoins concédé qu'Ostende était plus friable défensivement que la saison dernière. "De notre côté, on encaisse trop, mais sans ce but, ça reste 0-0 et on est content du match. On doit régler quelques détails car on repart avec zéro point."