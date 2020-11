Guillaume Gillet après la défaite de Charleroi : "Sans la mentalité carolo, on redevient une équipe normale"

Guillaume Gillet est revenu sur la défaite de Charleroi à Eupen après une prestation largement manquée. De retour dans le onze pour la première fois depuis le 4 octobre dernier et la défaite face au Standard, Gillet a analysé la rencontre des Zèbres. "On entame bien cette partie, on met Eupen en difficulté, on aurait pu se créer de plus belles opportunités. On prend un but contre le cours du jeu. Eupen mérite sa victoire sur l’ensemble du match donc c’est une contre-performance de notre part. On voulait repartir vers l’avant après le match de Gand."

LIRE AUSSI : Prestation largement insuffisante de Charleroi qui s'incline 3-1 à Eupen

Les Carolos ont eu des difficultés à se créer des occasions. Mais le joueur ne jette pas la pierre aux offensifs carolos. "Ce n’est pas seulement le secteur offensif qu’il faut pointer du doigt. On est capable de faire mal à n’importe qui mais c’est vrai que si on n’est pas à 100% dans les duels et qu’on n’a pas la mentalité carolo à chaque match, on redevient une équipe normale. Il nous manque un petit quelque chose. On doit garder une humilité, dans la victoire comme dans la défaite et ça finira par payer"