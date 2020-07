Guillaume François, au chômage depuis 4 mois : "Virton nous laisse dans le flou"

Virton est le dernier club professionnel à ne pas avoir repris le chemin de l'entraînement. Empêtré dans des joutes judiciaires pour conserver sa licence pro, le club s'active en coulisse. Les joueurs, toujours au chômage, sont laissés pour compte.

On pensait avoir tout connu dans le dossier de Virton contre les instances du football. Lundi, l’Autorité Belge de la Concurrence recalait les Virtonais et les condamnait à descendre en D2 ACFF, le quatrième échelon national. Hier, énième rebondissement : le club demande à la CBAS et à la commission des licences de réexaminer son dossier. "La situation commence à devenir pesante ", détaille Guillaume François, figure de proue de cette équipe. "On sait que le club se bat corps et âme devant tous les tribunaux possibles pour récupérer la licence. Mais ça devient difficile de continuer à y croire. "

Les joueurs de l’Excelsior sont les derniers joueurs professionnels en Belgique à ne pas avoir repris le chemin de l’entraînement. Sans savoir dans quelle division le club évoluera, les dirigeants ont décidé de garder les joueurs sur le chômage économique. "Cela fait quatre mois que cela dure. Au début du confinement, on avait des programmes physiques à suivre. Désormais, on est livré à nous-mêmes. Je commence à connaître tous les bois autour de chez moi à force d’aller y courir pour m’entretenir (rires). Le club a repris les voitures qui étaient à notre disposition, ce qui peut poser des problèmes pour les joueurs qui comptaient dessus."

Le sentiment qui règne, c’est avant tout celui du flou, les joueurs étant suspendus aux communications éparses du club.

Dès lors, la question d’un transfert se pose. "Certaines carrières professionnelles sont courtes et il faut parfois pouvoir penser à soi", détaille, dépité, le joueur. "Contrairement à ce qui a été dit, nous n’avons pas la permission de signer gratuitement dans d’autres clubs, même si nous sommes au chômage. Mais il faut penser à la suite…"