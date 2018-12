Guardiola: "Si nous perdons des points, c'est fini"

Pep Guardiola a tout de suite mis la pression sur ses joueurs après leur succès 3-1 à Southamption dimanche, en affirmant que "si nous perdons des points (contre Liverpool jeudi), c'est fini", le match à l'Etihad Stadium pouvant constituer, en effet, le grand tournant du championnat d'Angleterre puisque City, le tenant du titre, est deuxième à sept points des Reds.

"Avec la position de Liverpool, nous savons que si nous perdons des points, alors c'est fini. La course au titre sera terminée," a souligné Guardiola.

"Ce serait quasiment impossible. Bien sûr qu'ils vont laisser des points en chemin, mais pas trop. Si nous voulons rester (dans la course) jusqu'à la fin, nous devrons nous souvenir de ce qui s'est passé la saison dernière mais aussi de l'actuelle évidemment, en dehors bien entendu des quelques derniers jours", a ajouté le technicien catalan en faisant allusion aux deux défaites d'affilée des Citizens avant le succès de dimanche.

Mais il le jure, il n'a jamais douté: "Comment puis-je douter d'eux? C'est le football. Nous avons encore joué 30 minutes exceptionnelles, en particulier sans le ballon. Nous nous sommes créé des occasions pour mener 2-0 ou 3-0. Et puis, nous prenons un but...", a encore rappelé Guardiola

"Nous avons gagné pas mal de matches, mais nous en avons aussi perdu deux, malheureusement. Et nous avons un rival (Liverpool) qui est actuellement la meilleure équipe en Europe, ou au monde. C'est pour cela que jeudi constitue un défi et nous essaierons de gagner afin de conserver cette position jusqu'à la fin de la saison et nous battre pour le titre", a conclu Guardiola.