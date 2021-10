Griezmann requinqué face à un Barça déprimé

Brûlantes retrouvailles: ragaillardi par son premier but de la saison avec l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann défie samedi son ancien club, le FC Barcelone, qui paraît au bord du gouffre avant la 8e journée du Championnat d'Espagne (21h00).

Deux dynamiques diamétralement opposées séparent l'Atlético, qui vient de s'imposer sur le fil à Milan en Ligue des champions (2-1) avec un Griezmann enfin buteur et un Luis Suarez encore sauveur, au Barça, dépouillé de ses stars, lourdement endetté, et corrigé 3-0 mercredi par le Benfica Lisbonne.

Ces deux dernières saisons, le champion du monde français n'a jamais atteint son plein rendement dans les rangs catalans. Et, revenu à l'Atlético en prêt cet été, il s'apprête à retrouver le club blaugrana avec appétit, surtout aux côtés de Suarez, autre ancien Barcelonais.

Le Français et l'Uruguayen auront forcément un supplément de motivation au moment du coup d'envoi face à leur ancien club: en crise permanente depuis un an et demi, le Barça, qui a aussi perdu sa légende Lionel Messi cet été, est englué dans une interminable crise qui menace d'emporter son entraîneur Ronald Koeman, très fragilisé.

"Je n'oublie pas que, pendant la présaison de l'an dernier, ils m'avaient envoyé m'entraîner à l'écart (avant son départ à l'Atlético, NDLR). Parfois, les formes peuvent blesser", a commenté Luis Suarez jeudi soir à la télévision espagnole TVE. "Et d'autant plus quand on a une trajectoire comme la mienne, avec le respect que j'ai toujours montré... Mais il n'y a pas de rancoeur, non, pas du tout", a-t-il assuré.