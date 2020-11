Gregory van der Wiel, ancien défenseur du PSG : "J’ai souffert d’angoisses et de crises de panique"

Lundi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Gregory van der Wiel, abordait un sujet dont on parle très peu dans le monde du foot : la santé mentale. Sur son site et sur les réseaux sociaux, il brise un tabou et se confie à propos de son histoire personnelle.

"Depuis un an maintenant, je vis avec de l’anxiété et des attaques de panique"

L’ancien défenseur parisien explique qu’au départ, il pensait à des problèmes physiques : "A ce moment-là, je ne savais pas encore de quoi il s’agissait et j’ai pensé à une attaque cardiaque." Le joueur raconte qu’il a passé une batterie de tests dans plusieurs hôpitaux et avec différents médecins et que tout cela a mené à une seule conclusion : tout était fonctionnel et optimal. Il fallait donc chercher le problème ailleurs. Il s’est concentré sur son aspect mental et continue d’y travailler aujourd’hui. D’après lui, il y a plusieurs raisons qui expliquent son état de santé mentale : "En tant que footballeur professionnel, j’avais constamment une pression sur les épaules. Celle de donner le meilleur de moi-même et de montrer mes beaux côtés, peu importe ce que je ressentais vraiment."

"J’ai toujours mis mes émotions de côté"

Frustration, angoisse, déception et tristesse font partie des émotions que Gregory explique avoir mises de côté : "C’est facile de se convaincre soi-même qu’on n’en a rien à faire." Ces sentiments sont apparus au fur et à mesure ces dernières années, pas simples pour le joueur. Après quatre années difficiles à Paris, une saison sombre à Istanbul et quelques mois pas plus joyeux à Cagliari, le coup de grâce est arrivé lorsqu’il jouait à Toronto. "J’aimais l’équipe, les gens et la ville, je m’y voyais vivre pour les 5 prochaines années. Et puis, suite à une discussion inattendue avec le coach, j’ai dû quitter l’équipe d’un seul coup. Ça m’a beaucoup blessé et ça me blesse encore aujourd’hui."

"Me lever tous les jours sans savoir pourquoi"

Après avoir quitté Toronto, Gregory s’installe à Los Angeles dans l’espoir de renouer avec des équipes mais sans succès. Le joueur sent bien que sa carrière se termine doucement à ce moment-là. C’est dur à accepter. "Je me levais tous les jours pour m’entraîner et jouer sans aucun but, après six mois les crises de panique ont commencé."

"Je veux le partager car ça fait partie de la vie"

Aujourd’hui, Gregory est rentré à Amsterdam et se sent beaucoup mieux. L’amour du jeu est toujours là, il n’est jamais parti. Il a retrouvé un club, le RKC Waalwijk : "Ils m’ont accueilli les bras grands ouverts et m’ont apporté toute l’aide dont j’avais besoin." Son retour n’est pas encore certain mais il y travaille. "Je ne sais pas ce qu’il se passera ! Peu importe le futur, je suis très reconnaissant envers le club." La publication de Gregory a l’audace d’insister sur l’importance du bien-être mental des sportifs de haut niveau, parfois oublié. L’ancien défenseur du PSG n’est pas le premier à manifester des comportements dépressifs. En février 2019, le footballeur Adil Rami évoquait, sur Canal +, les mois "de galère, mentalement et physiquement", traversés après la victoire des Bleus en Russie, en 2018. En avril dernier, l’international espagnol, Andres Iniesta, révélait avoir connu des épisodes dépressifs à 25 ans, peu après avoir remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Au même moment, Mark Cavendish confiait avoir surmonté une dépression longue de deux ans. Gregory van der Wiel conclut son histoire personnelle : "Peu importe qui vous êtes, nous sommes tous des êtres humains et ça peut arriver à chacun. Je voulais vous tenir au courant de ce qu’il s’est passé pour moi et ce qu’il continue de se passer. Ça n’a pas été facile pour moi mais je me sens mieux et j’ai hâte de vivre la suite."