Fabrizio Ravanelli - © RTBF

Ravanelli: "Grâce à Antonio Conte, je suis sûr que Lukaku va faire un grand Euro" - Plus de... L’ancien joueur de la Juventus Fabrizio Ravanelli était présent à Namur lundi soir en tant qu’invité de la 5e conférence de la CEFF, la communauté des entraîneurs francophones. Pendant plus d’une heure, il a exposé sa vision du 4-3-3 à 300 entraîneurs présents sur place. Pascal Scimè y était également et en a profité pour lui poser quelques questions. Plusieurs thèmes ont été abordés comme les chances des Diables rouges à l’Euro 2020, les premiers pas d’Eden Hazard au Real Madrid, la bonne adaptation de Romelu Lukaku en Serie A et l’enthousiasme retrouvé des Italiens pour leur équipe nationale.