Goreux titulaire après 649 jours, Genk fait mal sur phase arrêtée :Les stats de la 8ème journée de PO

Dans La Tribune nous vous proposons de revenir sur le week-end football en quelques chiffres.

Cela faisait une éternité qu’on n’avait plus vu Réginal Goreux titulaire pour le Standard de Liège. La dernière fois, c’était la saison dernière, lors du premier match du championnat à Malines.

Au total, 649 jours séparent ces deux rencontres. Le comble pour le Standard, c’est que Goreux était l’un des meilleurs sur la pelouse vendredi soir.

La Gantoise est allée chercher son premier succès dans ces Playoffs en partie grâce à Jonathan David. Pourtant sur le banc en début de rencontre, il faut dire que les remplaçants buffalos sont particulièrement efficaces depuis le début de saison avec des chiffres qui parlent en faveur des différents coachs ; 11 buts et 8 assists au total. Ça n’empêche pas les Gantois d’être toujours 6ème des PO1. Mais la dispute pour la 5ème place avec Anderlecht, s’annonce particulièrement intéressante.

Michel Preud’homme faisait grise mine vendredi soir. À juste titre, le bilan de 0/12 est inquiétant. La dernière fois où les Liégeois ont réalisé une si mauvaise série, c’était il y a 4 ans, en 2015. Là aussi, 4 défaites partagées par Muslin, Deflandre et Ferrera.

Le but de Sébastien Dewaest n’est pas seulement superbe. C’est aussi le 24ème but inscrit par Genk sur phases arrêtées depuis le début de saison. Les Limbourgeois sont les plus efficaces de notre championnat devant l’étonnant Cercle de Bruges et le Club de Bruges.

Le penalty loupé de Hans Vanaken a valu de sérieux tracas en fin de match aux Brugeois. À la décharge du Diable Rouge, c’est la première fois depuis qu’il est à Bruges, qu’il ne marque pas sur penalty. Un loupé au final sans conséquence.

Le premier but de Gand est déjà le 13ème encaissé par le flanc gauche défensif du Standard depuis le début de saison. À titre de comparaison, le flanc droit est beaucoup plus efficace pour les Rouches. Ils ne se sont faits surprendre qu’à 4 reprises sur la droite.