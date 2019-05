Goretzka, forfait pour la finale de la Coupe d’Allemagne avec le Bayern

Le médian international allemand du Bayern Munich Leon Goretzka manquera la finale de la Coupe d’Allemagne ce samedi à Berlin, contre le RB Leipzig. Le club munichois a annoncé qu’il souffrait d’une blessure musculaire.

Goretzka, 24 ans, avait dû être remplacé en première période lors du match du titre pour le Bayern face à Francfort (5-1) après une blessure à la cuisse. Le club a déclaré que le reste du groupe était disponible et Manuel Neuer pourrait faire son retour entre les perches. Le portier allemand a été absent six semaines à cause d’une blessure au mollet.

James Rodriguez pourrait effectuer sa rentrée après avoir repris les entraînements. Le Bayern est à la poursuite d’un 12e doublé championnat-Coupe de son histoire.

Le Bayern se rendra ce jeudi soir à Berlin tandis que Joshua Kimmich rejoindra ses coéquipiers un jour plus tard, vendredi, pour raisons familiales.