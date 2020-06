Giroud offre les 3 points à Chelsea, où Batshuayi n'était pas sur la feuille

Inutile de rappeler que sur les deux bancs, deux hommes se connaissent bien. John Terry et Frank Lampard, ce sont 1365 matchs joués avec Chelsea, si on additionne leur nombre de présences pour les Blues. Et si Lampard est revenu au bercail, Terry a changé de maison, pour s'installer à Villa, comme adjoint. Aston Villa qui va jouer sa survie cet été. Il est dans ce gruppetto de 4 équipes en 2 points qui vont se battre pour éviter les deux places restantes dans le rouge. Lampard, lui, rêve plus grand. Provisoirement quatrième, le matelas n'est pas bien épais au-dessus de la meute diabolique qui rapplique, Wolves et Red Devils en tête. Chelsea joue sans Michy Batshuayi. Giroud est titulaire et le Belge (1 but en Premier League cette saison) n'est même pas sur la feuille. Il y a du départ dans l'air, quelques jours après l'annonce de la future arrivée de Werner. Le temps de vous présenter ce match et c'est déjà la pause "fraîcheur", avec comme unique occasion une bonne frappe à 20 mètres de Mount. Le ton monte à peine.

Mason et Hause En fait le danger vient de loin. Un tir de Kovacic confirme que Nyland est le gardien le plus chanceux de la semaine. Le ballon, avec effet rétro, refuse de franchir la ligne. Mercredi, après son erreur, le ballon était rentré mais la goal ligne technology était endormie. De l'autre côté, El-Gazhi prend exemple sur ces frappes hors rectangle. Histoire de voir si Kepa en avait sous le capot. La pause boisson a fait du bien, le match retrouve un rythme décent, souvent grâce à Mason Mount, dont la justesse technique justifie amplement sa place de titulaire. Mason d'un côté, Hause de l'autre. Le tout à Villa Park. Et sur sa première occasion Aston Villa ne fait pas de quartier. On laisse le jeune Kortney Hause s'y reprendre à deux fois, au milieu d'une passive défense de Chelsea, pour pousser le ballon au fond. 1-0 réplique encore à distance, encore avec Kovacic, qui trouve cette fois l'extérieur du poteau, juste avant le repos. le but de House comme à la maison - | #AVLCHE@AVFCOfficial passe devant grâce à Hause, mais quel centre SUPERBE de @dg_douglasluiz pic.twitter.com/NxXoJruoKY — VOOsport (@VOOsport) June 21, 2020